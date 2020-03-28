Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız"

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İçişleri Bakanlığı'nım seyahat genelgesinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

28.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:02
Emniyet Müdürü uyardı;
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İçişleri Bakanlığı'nım seyahat genelgesinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, yaptığı paylaşımda "Küçük büyük hiçbir araç gerekçesiz ve anlamsız, lüzumsuz ise çıkmamalı. Artık bütün varlığımızla sahadayız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak İl Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanlığı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Emniyet Müdürü uyardı; 'Her yerde ve herkese anlatacağız' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:21: Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi duygulandırdı - Haber 14:20: flash! - Haber 14:20: Çorum'da şehirlerarası terminal sessizliğe gömüldü - Haber 14:20: Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı - Haber 14:20: Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler