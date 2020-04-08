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Emniyet Müdürü ve personeli Kaymakam Yavuz'ı makamında ziyaret etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yılı dönümü kutlamaları kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ile emniyet görevlileri, Kaymakam Naif Yavuzu makamında ziyaret etti.

08.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:47
Emniyet Müdürü ve personeli Kaymakam Yavuz'ı makamında ziyaret etti
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yılı dönümü kutlamaları kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ile emniyet görevlileri, Kaymakam Naif Yavuzu makamında ziyaret etti.

Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle dünyada ve ülkemiz genelinde yaşanan korona virüs (covid-19) salgını dolaysıyla sade bir törenle kutlanacağını dile getiren Kaymakam Naif Yavuz, günün anlam ve önemine yönelik konuşmasın da "175 yıl önce kurulan Polis Teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti, milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden ve son günlerde tüm Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (kovid19) salgınına karşı gece gündüz demeden ilçemizde Sosyal Vefa destek gurubu olarak, gerek emeklilerin maaşlarının dağıtımında cansiperane çalışan fedakar polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta ilçemiz Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye'de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, Şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Özgan, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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