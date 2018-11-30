Emniyet Müdürü, Yere Saçılan Atık Kağıtların Toplanması İçin Yardıma Koştu

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, çöp konteynerlerinden topladığı atık kağıt ve hurda plastik malzemeleri yüklediği çekçek arabasını deviren kişiye yardıma gitti. Yeşilyurt, çöpten toplanan atık malzemelerin yeniden çekçeğe yüklenmesine yardım etti. Kuaför Ahmet Canarslan, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlarken Emniyet Müdürü Yeşilyurt için "Makamının altında ezilmemiş koca yürekli adam" diye yazdı.

EMNİYET MÜDÜRÜ, ÇEKÇEK ARABASINI DÜŞÜREN KİŞİYİ GÖRDÜ

İlçede mütevazı yapısı ile tanınan Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, oğlu Alp Arslan'ı tıraş ettirmek üzere Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'ndeki Ahmet Canarslan'a ait kuaföre götürdü. Çocuk tıraş olurken, Emniyet Müdürü Yeşilyurt, köşeden dönmek isteyen atık kağıt ve malzemeleri toplayan kişinin çektiği çekçeği devirdiğini gördü.

DIŞARI FIRLAYARAK YARDIMINA KOŞTU

Çekçek içerisindeki büyük çuval içinde bulunan atık kağıt ve malzemelerin yola saçılması üzerine Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, kuaförde bulunanların şaşkın bakışları arasında dışarı fırlayarak, yardımına koştu. Araç trafiğini de kısa süreliğine durduran Bülent Yeşilyurt, atık kağıt ve plastiklerin çekçeğe yüklenmesine de yardım etti.

"MAKAMIN ALTINDA EZİLMEMİŞ KOCA YÜREKLİ ADAM"

Kuaför Ahmet Canarslan, büyük ilgi gören çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlarken Emniyet Müdürü Yeşilyurt için "Makamının altında ezilmemiş koca yürekli adam" diye yazdı.