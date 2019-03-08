Emniyet Müdürü Yıldız Kadın Personelin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Afyonkarahisar
İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
ve eşi Yeşim Yeliz Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Polis
Eşleri Derneği Şube Başkanı Yeşim Yeliz Yıldız, şube müdürleri, Jandarma
personeli ve Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kadın personeller katıldı.
İl Emniyet Müdürü Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmada tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yıldız, daha sonra kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı. - AFYONKARAHİSAR
Gürsel Yıldız, Afyon, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: İHA