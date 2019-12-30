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Emniyet müdüründen erkeklere "kadına şiddete hayır" mektubu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının önüne geçmek için kadının önemini ve kadına şiddet uygulayan erkeğin sonunun ne olduğunu anlatan bir mektup kaleme alarak dağıttırdı.

30.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:32 Emniyet müdüründen erkeklere
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının önüne geçmek için kadının önemini ve kadına şiddet uygulayan erkeğin sonunun ne olduğunu anlatan bir mektup kaleme alarak dağıttırdı.

Aktaş, son zamanlarda kadınların erkekler tarafından öldürülmesinin Türkiye genelinde artmasıyla buna bir çözüm olmak için "Kadına yönelik şiddete hayır" mektubu kaleme aldı. Aktaş, mektubunda kadınların herkesin annesi, kız kardeşi ve eşi olduğunu, onların çok kutsal, önemli bir birey olduğunu ifade edip, bu insanlara uygulanacak şiddetin de yasalarda çok ağır cezaları olduğunu belirtti.

Daha sonra Aktaş'ın hazırladığı bu mektup Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği tarafından sokak sokak gezilerek erkeklere dağıtıldı. Polislerin "emniyet müdürümüzden size mektup var" sözüyle önce şaşırsa da mektubun içeriğinin kadına yönelik şiddete hayır olduğunu öğrenen vatandaşlar, kadına şiddet uygulanmaması gerektiğini söylediler.

Mektup verilen bir vatandaş, kendilerinin de kız çocuğu olduğunu, bu nedenle kesinlikle erkek şiddetine karşı olduklarını ifade ederek, "Öldürmek nedir boşanırsın kurtulursun, bizim de kız çocuklarımız var. Bu mektup projesini çok olumlu ve duyarlı bir davranış olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu tür projelerin devamı gelir" dediler.

Aktaş tarafından hazırlanan mektup polis merkezlerindeki aile içi ve kadına yönelik şiddet büroları tarafından tüm Adana'daki özellikle eşine ya da çocuklarına daha önce şiddet uygulamış erkeklere de ulaştırılacağı öğrenildi. - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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