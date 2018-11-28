Emniyet Müdüründen Hurda Araç Uyarısı

Zonguldak
Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
, sosyal medya hesaplarından hurda araçlara karşı uyardı. Turanlı, çarşı pazarda, mahalle ve caddelerde hurda araç görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.
Turanlı, sosyal medya hesaplarından şu çağrıyı yaptı:
"Zonguldak merkezde; Mahallelerimizdeki ana yollar ve kaldırımlar üzerindeki bu ve benzeri araçları ihbar hattına bildirin lütfen. Bu tür araçları kamusal alanlardan kaldırmaları için ilgilileri ile temas kurup gereğini yapacağız." - ZONGULDAK
Ahmet Metin Turanlı,Zonguldak
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21