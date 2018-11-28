28 Kasım 2018, 15:21
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Emniyet Müdüründen Hurda Araç Uyarısı

Emniyet Müdüründen Hurda Araç Uyarısı

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesaplarından hurda araçlara karşı uyardı.

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesaplarından hurda araçlara karşı uyardı. Turanlı, çarşı pazarda, mahalle ve caddelerde hurda araç görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

Turanlı, sosyal medya hesaplarından şu çağrıyı yaptı:

"Zonguldak merkezde; Mahallelerimizdeki ana yollar ve kaldırımlar üzerindeki bu ve benzeri araçları ihbar hattına bildirin lütfen. Bu tür araçları kamusal alanlardan kaldırmaları için ilgilileri ile temas kurup gereğini yapacağız." - ZONGULDAK Ahmet Metin Turanlı,Zonguldak
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21



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