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Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki alemin batsın kirli torbacı

Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacıZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

04.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:04
Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı
ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı" diyerek tepkisini gösterdi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, üniversite çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 700 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5 bin lira para ele geçirildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken A.B., O.O., B.B. ve S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Uyuşturucu satan kişilere tepki gösteren Turanlı, "Alemin batsın kirli torbacı. Bu neki hacı! Bu otlar neci. Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci. Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez'den uzayın" yazdı. Turanlı'nın paylaşımı takipçilerinden destek gördü.
Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki alemin batsın kirli torbacı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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