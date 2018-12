Emniyet Müdürünü Şehit Eden Polis Memurunun Trabzon'daki Baba Ocağında Sessizlik Hakim

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:21



- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memurunun Trabzon 'daki baba ocağında sessizlik hakimTRABZON - Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun memleketi Trabzon'un Of ilçesindeki Saraçlı mahallesi sessizliğe büründü. Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından aldığı silahı ile hızla makam odasına girerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştı. Saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olurken, Personel Şube Müdürü Polat ise ağır şekilde yaralanmıştı. Kendisi ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Sarıcaoğlu'nun memleketi Trabzon'un Of ilçesindeki Saraçlı mahallesi sessizliğe büründü. Sarıcaoğlu'nun ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun anne ve babasının Samsun 'da yaşadığı öğrenilirken, evli ve 3 çocuk babası Sarıcaoğlu'nun yakınları olayla ilgili konuşmaktan kaçındı. Sarıcaoğlu'nun doğup, büyüdüğü mahalle halkı, olayın şokunu yaşarken, sessiz kalmayı tercih etti.