Emniyet müdürünün makam aracı, şehit oğluna sünnet arabası oldu

TOKAT İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun makam otomobili, 2013 yılında İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın (8) için sünnet aracı oldu.Evli ve 1 çocuk babası Şehit Polis Memuru Emrah Bayın, 2 Haziran 2013 Pazar günü görev dönüşünde, E-5 Karayolu Kartal yönünde, Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirdiği trafik kazasınya yaralandı, kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Bayın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde toprağa verildi. Şehit Bayın'ın ailesinin yanına yerleşen eşi Zeynep Bayın, oğlu Yusuf Emre için sünnet düğünü yaptı. Sünnet düğününde Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun makam otomobili, Yunus Emre'nin sünnet aracı oldu.Uzunburun İl Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan polis ekipleri, konvoy eşliğinde Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın baba evine hareket etti. Burada dedesi Dursun Bayın'ın yaşadığı evden alınan Yusuf Emre Bayın, sünnet aracına binerek köy mezarlığında bulunan babası Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın kabrini ziyaret etti. Yunus Emre'ye annesi Zeynep Bayın ve polis ekipleri de eşlik etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaretin ardından sünnet aracına binen Yunus Emre'nin düğün konvoyuna polis ekipleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.'KEŞKE EŞİM DE BURADA OLSAYDI'Küçükbağlar köyünden yola çıkan konvoy, şehir turu attıktan sonra sünnet düğünün yapılacağı, düğün salonuna geçti. Burada ise Yunus Emre'yi Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri karşıladı. Şehit Polis Memuru Emrah Bayın'ın eşi Zeynep Bayın, "Eşim şehit olduğu zaman oğlum 15 aylıktı. Şu an 8 yaşında. Sünnet töreni yapmaya karar verdik dedesi ile beraber. Emniyet teşkilatına davetiye götürdüğümüzde müdürümüz üzerine düşen ne varsa yapacağını ve her zaman yanımızda olacağını hissettirdi bize. Bugün de onu hissediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz, keşke eşim de burada olsaydı. Dedesinin torunlarına sünnet düğünü yapacağı hayaliydi. Allah bundan sonra oğlumuzdan yüzümüzü güldürsün, hayırlı güzel yazılar yazsın" diye konuştu.Yunus Emre Bayın' ise herkese teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi.'ONLAR İÇİN YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK'İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise Yunus Emre'nin mutlu gününde birlikte olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleket, millet huzur ve güvenlik içerisinde. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Yunus Emre de bizim bir yavrumuz. Bu vesile ile bu güzel günde yanındayız" dedi.