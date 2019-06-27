Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto tamircisini ezdi

Rusya'da emniyet müdürünün oğlu alkollü halde kullandığı kepçeyle bir oto tamircisini ezdi.



Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin Belebey şehrinin emniyet müdürünün 23 yaşındaki oğlu iddiaya göre çok miktarda alkol aldıktan sonra boş gördüğü bir kepçeye bindi. Kepçeyi sürmeye başlayan alkollü genç bir süre sonra oto tamirhanesine daldı. Oto tamirhanesinin önünde bir aracı tamir eden tamirci kepçenin aracı bıçağıyla ezmesiyle birlikte tamir ettiği aracın altında kaldı.



Olayın ardından alkollü genç çaldığı kepçeyle birlikte olay yerinden ayrıldı. Kepçeyi boş bir alana bırakan genç kayıplara karıştı.



Tamircinin karısı ise tamirhaneye geldiğinde kocasının feci şekilde ezilerek öldüğünü fark etti. Olay yerine polisler çağrılarak soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Bir gencin tamirhaneye kepçeyle daldığı ve tamirciyi ezerek öldürdüğü fark edilince genç aranmaya başladı. Polislerin genci bulduğu ve mahkemeye çıkarılan gencin cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA