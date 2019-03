Emniyet Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı

Kaynak: AA

Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, "Her Damla Kan, Bir Can" projesi kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Her Damla Kan, Bir Can" projesi kapsamında, kentte görev yapan polis memurları Anıtpark Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay'a ait otobüslerde kan verdi.Kızılay Düzce Kan Merkezi Müdürü Hakan Bahadır Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatın her alanında bulunan polis memurlarının sürekli bir ihtiyaç olan kan konusunda da örnek bir davranış sergilediğini söyledi.Bozkurt, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:"Oluşan ihtiyacı sürekli ve kesintisiz olarak sağlamak için kan bağışı kampanyaları düzenleniyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü böyle bir kampanya düzenledi. Amaç hem emniyet personelinin kan bağışı konusundaki farkındalığını arttırmak hem de vatandaşlarımızı bu konuya daha fazla teşvik edebilmek."Vatandaşların polislerin bu örnek davranışını görerek standa geldiğini ve tebrik ettiğini aktaran Bozkurt, "Vatandaşların ilgisi yoğun. Emniyet Müdürlüğü personelimizin yoğun ilgisi var, onların öz verili çalışmaları sonrasında vatandaşların da ilgisi oluyor. Güzel bir kampanya oluyor." ifadelerini kullandı.