Haberler » Güncel » Emniyet personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' eğitimi - Haber

Emniyet personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" eğitimi

Kocaeli'de, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 282 personele eğitim verildi.

19.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:04Emniyet personeline
'de, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 282 personele eğitim verildi.
merkezi amirliklerinde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitim programı, Asayiş Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Bugüne kadar 282 personelin katıldığı eğitimde, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları ile mağdur ve şüpheli ile görüşme konuları işleniyor.
13 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek eğitim programı kapsamında çarşı ve mahalle bekçileri dahil olmak üzere tüm personelin eğitim alması planlanıyor.

Kocaeli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:59 Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi - Haber
12:58 Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Haber
12:55 Eyüpsultan'da "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı"nın ikincisi düzenlendi - Haber
12:55 Köpeklerden kaçan kedi direğe çıktı - Haber
12:53 İÜ Akademisyenlerinden Radyo Dumlupınar'a ziyaret - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
19.12.2019 13:03:39