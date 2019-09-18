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Emniyet personeline yangın söndürme tatbikatı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

18.09.2019 15:54Emniyet personeline yangın söndürme tatbikatı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen tatbikata Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Tatbikat, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde düzenlenirken, emniyet mensuplarına ilk olarak yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgi verildi. Daha sonra uygulamalı olarak benzin dökülerek yakılan alana emniyet mensupları tarafından yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat ile emniyet personelleri yangın söndürme ve tahliye konusunda bilinçlendirildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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