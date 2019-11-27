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Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 450 emniyet personeline Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:01Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 450 emniyet personeline Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, emniyet birimlerinin olası bir afet durumunda; kargaşayı önlemek, bölgenin emniyete alınması ve afet yönetimini kolaylaştırması amacıyla Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi. Eğitimde, il merkezi ve ilçelerde görevli emniyet personeli 450 kişiye, afet esnasında başta kendileri olmak üzere yakın çevrelerinin afetlerin kötü etkilerinden korunmasını sağlamak, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin neler olduğunu anlamak ve afet bilincinin yaygınlaştırılması konusunda bilgiler verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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