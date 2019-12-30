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Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı

Sosyal medyada 'Polis Akademisi'nde intikam yemini' olarak paylaşılan video hakkında Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Polis Akademisi'nin yaptığı açıklamada görüntülerin 2017 yılına ait olduğu ve gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

30.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:41

Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan 'polislerin intikam yemini' isimli videoya ilişkin açıklama yaptı.

"TEDBİRLER ALINDI"

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da şöyle denildi:

"29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis, Güncel


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