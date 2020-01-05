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Emniyet, şehit polis memuru Fethi Sekin'i video mesajıyla andı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir'de üç yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında cesaretiyle faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'i, sosyal medya hesaplarından paylaşılan video mesajıyla andı.

05.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:30 Emniyet, şehit polis memuru Fethi Sekin'i video mesajıyla andı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir'de üç yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında cesaretiyle faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'i, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajıyla andı.
EGM'nin Twitter hesabından "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz." başlığıyla paylaşılan videoda çok sayıda polis memurunun, "Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum." sözlerine ve şehidin fotoğrafına yer verildi.
Videoda ayrıca Sekin'in cenaze törenine çekilen fotoğraflara da yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fethi Sekin, Güncel

Kaynak: AA

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