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Emniyet şeridinde 3 kişinin 1 kişiyi darp etmesi kamerada

Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı.

27.10.2019 14:44
Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı. Bir araçtan inen 3 kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenler O-3 Karayolu emniyet şeridinde 3 kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre, trafikte yol verme yüzünden birbiriyle tartışan iki sürücünün araçlarını emniyet şeridine çekti. Araçlardan birinden inen 3 kişi, diğer sürücüye saldırdı. O anları üstgeçitteki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüntüler de 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği görülüyor. Yoldan geçen araç sürücülerinden bazıları, araçlarını durdurarak kavgayı ayırıyor. Kavgayı seyretmek için bazı araçların yavaşlaması üzerine ise yolda trafik oluşuyor.
Emniyet şeridinde 3 kişinin 1 kişiyi darp etmesi kamerada

Esenler, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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