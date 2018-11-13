Emniyet Şeridinde Otomobilden İnen Sürücüye Tır Çarptı

13 Kasım 2018 Salı 16:51



13 Kasım 2018 Salı 16:51

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde, emniyet şeridinde otomobilden inen sürücü, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Kırkpınar Mahallesi mevkisindeki emniyet şeridinde, kapısı açık ve hasarlı halde duran 34 LA 4431 plakalı otomobilin yanında bir kişinin yerde yaralı yattığını gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralı sürücü Hasret Kayran (34), sağlık personelince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Kayran Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.Kaza yerinde inceleme yapan polis, Kayran'ın aracına başka bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.Görgü tanığının ifadesine de başvuran ekipler, otomobile M.G. idaresindeki 34 AID 4431 plakalı tırın çarptığını tespit etti.Düzce'deki bir dinlenme tesisinde durdurularak gözaltına alınan sürücü, Sakarya'ya getirildi.Tır şoförünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.