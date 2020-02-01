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Emniyet şeridindeki araca tır çarptı: 1 ölü

Çankırı'da arızalanan aracını emniyet şeridinde çeken sürücüye tır çarptı.

01.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:42Emniyet şeridindeki araca tır çarptı: 1 ölü
'da arızalanan aracını emniyet şeridinde çeken sürücüye tır çarptı. Sürücü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçesi Budak Pınar mevkinde meydana geldi. D-100 karayolu üzerinde seyreden Veysel Yıldız (24) idaresindeki 18 AAG 366 plakalı araç arıza yaparak yolda kaldı. Kendi imkanlarıyla aracını yol kenarına çekmeye çalışan Yıldız'a arkadan gelen sürücünün ismi öğrenilemeyen 74 DM 128 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve otomobil arasında sıkışan Yıldız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Atkaracalar, Çankırı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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