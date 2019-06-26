26.06.2019 11:05
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Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım

Emniyet şeridinden giderken görüntülenen şarkıcı Berkay, "Yine olsa yine yaparım" diyerek kendini savundu.

Bir vatandaşın Emniyet şeridini ihlal eden Şarkıcı Berkay'a tepkisini video çekerek tepki göstermişti. Berkay tepki çeken video ile ilgili açıklama yaptı.

"EVLADIM İÇİN YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte görüntülenen Berkay gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Emniyet şeridini ihlal ettiği görüntüleri hatırlatılan Berkay, "Abi şimdi yaptığım hatayı savunacak kadar eğitimsiz değilim. O bir hata ama şöyle bir şey söz konusu. O gün biz Özlem'le evimizde değildik Arya'nın da süt ve süt ürünlerine alerjisi var Özlem'in annesi bizdeydi. Bize resim attı. Yüzünün bir tarafı kızarmış sanırım sütlü bir şey yedi. O şeridi kullanmak zorunda kaldık. Hatta bir polis arkadaşımızdan da rica ettik "Allah korusun acil bir durum olabilir evladımla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz" diye. Ben de acil bir durum için kullandım. Ha bu arada doğru olduğunu söylemiyorum ama bir daha olsa bir daha yaparım. Çünkü o an evladıma ulaşmam lazımdı. Annesi de ben de son derece panik haldeydik. Allah da kimseye böyle panik anları yaşatmasın" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım
Özlem Ada Şahin , Berkay Şahin , Magazin

YORUMLAR(4)
....:Yalancı çoban
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CO HART:aynen öyle
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ASABİ:40 SENE ÖNCE ÇOCUKKEN DİZİMİ DUVARA VURUP İNCİTMİŞTİM ŞİŞMİŞ OLAN DİZİM YÜZÜNDEN TOPALLAYA TOPALLAYA TEK BAŞIMA İKİ ÜÇ KERE OTOBÜS VE DOLMUŞLA CERRAHPAŞAYA GİDİP GELMİŞTİM ŞİMDİ EN UFAK BİR ŞEYDE MİLLET ÖZEL ARAÇLARLA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATARAK HASTAHANEYE GİDİYOR
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KRAL:ben hayatımda bu kadar khpe evladı bi adam daha görmedim. tam dayaklık yaaa
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