Trafikte Yeni Dönem! Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Bin Lira Ceza Kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL EDEN YANDI

Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi, emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni yönetmeliğe göre sürücülere bin 2 lira para cezası kesildi.

KADIN SÜRÜCÜ İSYAN ETTİ

Emniyet şeridi ihlali yapan bir kadın sürücü "Emniyet şeridinde olduğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitmemişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride geçmeye çalışıyordum. Kavacıktan bağlanıyorum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum" dedi.

POLİSLERİ FARK EDİNCE ŞERİTTEN ÇIKTI AMA...

Trafik polisleri ise sürücüye kendilerini fark edince şerit değiştirdiğini söyleyerek bin 2 lira ceza kesti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise havalimanına yetişmek için emniyet şeridine girdiğini söyledi.

İşte yapılan denetimden kareler;