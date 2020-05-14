Emniyet silahlı suç örgütüne yönelik operasyon görüntülerini paylaştı

Çorum Emniyet Müdürlüğü, 17 kişinin gözaltına alındığı, 8 kişinin tutuklandığı organize silahlı suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon görüntülerini paylaştı.

14.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:21
Çorum Emniyet Müdürlüğü, 17 kişinin gözaltına alındığı, 8 kişinin tutuklandığı organize silahlı suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon görüntülerini paylaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, teknik, fiziki takipleri yapılan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, örgüt faaliyetleri içinde nitelikli yağma, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit, soruşturmanın gizliliğini ihlal, iş yeri kurşunlama ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona ait görüntüler basınla paylaşıldı.
Görüntülerde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı S.B'nin bulunduğu 17 şüphelinin yakalanma anı ve ele geçirilen çok sayıda silahın bulunması yer alıyor.
Kent merkezinde fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri üzerinde baskı, tehdit ve cebir kullanarak ekmek satış fiyatının belirli seviyede tutulduğu, içkili mekanlardan komisyon adı altında haraç istendiği, anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet gösteren 17 şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.
Şüphelilere ait ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait yüzlerce fişek, kurusıkı tabanca, 4 adet senet, 20 bin lira, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirilmiş, 17 zanlıdan 8'si adli makamlarca tutuklanmıştı. Emniyet silahlı suç örgütüne yönelik operasyon görüntülerini paylaştı

Kaynak: AA

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