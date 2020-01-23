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Emniyet'ten belediye personeline güvenlik semineri

Muratpaşa Belediyesi'nin günün her saatinde sokaklarda olan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Emniyet Müdürlüğü yetkililerince Komşu Kollama Projesi ve kent güvenliği konusunda bilgilendirme semineri verildi.

23.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:47Emniyet'ten belediye personeline güvenlik semineri
Belediyesi'nin günün her saatinde sokaklarda olan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Emniyet Müdürlüğü yetkililerince Komşu Projesi ve kent güvenliği konusunda bilgilendirme semineri verildi.

Muratpaşa'nın cadde ve sokaklarını temizlerken aynı zamanda belediyenin sokaktaki gözü olan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına, Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü'nce Komşu Kollama Projesi ve kent güvenliği konusunda bilgilendirme semineri verildi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleştirilen seminerde, günün her saatinde sahada çalışan belediye personelinin suçun oluşmadan engellenmesi noktasında önemli bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Seminerde, belediye çalışanlarının bölgelerinde karşılaştıkları sıkıntılı durumları, olumsuzları emniyet güçlerine bildirme noktasında tereddüt edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Seminerde, ayrıca, örnek olaylar üzerinden belediye çalışanlarını karşılaştıkları durumlar karşısında neler yapmaları gerektiği de anlatıldı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Kollama, Güncel

Kaynak: İHA

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