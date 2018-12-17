Emniyet'ten Fetö Soruşturmalarına İlişkin Açıklama

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sonrasında elde edilen dijital materyal sayısının bir milyon 764 bin 793 olduğunu, bunların bir milyon 239 bin 230 adedinin incelendiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda elde edilen dijital materyallerle ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada; 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda bir milyon 764 bin 793 dijital materyal elde edildiği ve bu materyallerin 106 bin 292'sinin 2016 yılında, 412 bin 640'ı 2017 yılında, 720 bin 298'i 2018 yılında olmak üzere toplam bir milyon 239 bin 230 adedinin incelendiği kaydedildi. Güncel olarak gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma konusu yeni dijital materyallerin de Siber Suçlarla Mücadele birimlerine ulaştırıldığı ve bekleyen materyal sayısının 525 bin 563 olduğu belirtilirken, Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:"15 Temmuz 2016 tarihinde sayısı 56 olan Siber Suçlarla Mücadele birimi kurulmuş il sayısı 77'ye yükseltildi. Bu il birimlerinde adli bilişim inceleme işlemlerinin kesintisiz olarak devam ettiği bu süreçte biriken yoğun iş yükünün en kısa zamanda eritilmesi ve adli süreçlerin zamanında tamamlanması amacıyla "yüksek hızlı veri inceleme sistemi" kurulu olan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı dahil 10 lokasyondaki sistemler planlanan yatırımlarla güncellendi ve iş yükü en fazla olan 14 il birimine yeni sistem kuruldu. Bu sayede 24 lokasyonda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları neticesinde inceleme işlemlerinin önemli ölçüde hızlandırılması sağlandı. Ayrıca yoğun iş yükünün karşılanması için personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 500 sivil personel Ağustos 2017 tarihi itibariyle istihdam edildi ve uluslararası düzeydeki gerekli eğitimleri verilerek eğitildikleri alanda çalışmaya başladı."(İHA)