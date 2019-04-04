Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında

Tekirdağ
Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurban kesildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, burada gazetecilere yaptığı konuşmada teşkilatın şanlı bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Aydın, polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade ederek, "Bugün ilk olarak kazaların defi için kurban kesimi yaptık. Yarın şehitlerimiz ve hayatını kaybetmiş gazilerimiz için mevlit okutacağız. Burada vatandaşlarımıza ikramlarda bulunacağız. Daha sonra şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz." dedi.
Böyle bir teşkilatın mensubu olmak ve bunca yılı bu teşkilatta geçirmiş olmaktan dolayı gurur duyduğunu aktaran Aydın, "Emniyet teşkilatım ülkemiz var olduğu sürece, devletimizin ve vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Her türlü terör faaliyeti ve her tülü hain teşebbüslerin karşısında duracağına, ilk günkü gibi bu mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Aydın, Polis, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA