Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Türk Polis
Teşkilatının 174. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, müdür yardımcıları ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.
Nayir, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının çok özel bir yeri olduğunu ifade etti.
Gelenekleri oturmuş polis, jandarma ve posta teşkilatının, Osmanlı'dan miras kalan köklü teşkilatlardan olduğunu belirten Nayir, "Sağlam geleneklere ve dolayısıyla tecrübeye sahip olmaları da millet içerisinde duyulan güvenin varlığını eklediğimizde yürütülen hizmetin kalitesini birebir etkiliyor. Emniyet, asayiş hizmetleri önce kendine güven duymayı gerektiriyor. Vatandaşın güvenini kaybeden bir teşkilatın, güven sağlaması da mümkün değildir ama görüyoruz ki bugün kolluk birimlerimizin her biri, yıllardan bu yana gelen tecrübelerini de kullanarak güven duygusunu devam ettiriyor. İnşallah hep böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.
Teşkilat mensuplarının yıl dönümlerini canı gönülden kutladığını vurgulayan Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın şahsında tüm personele görevlerinde başarılar dilediğini sözlerine ekledi.
Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi
Nayir'e teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da polislik mesleğini icra eden her teşkilat mensubunun ülkenin huzur ve güveni için gece gündüz demeden görev yaptığını belirtti.
Gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Kaya, milli iradeyi yanlarında hissetmelerinin de kendilerine büyük cesaret verdiğini ifade etti.
Sakarya, Ahmet Hamdi Nayir, Fatih, Polis, Güncel
Kaynak: AA