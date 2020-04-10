Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emniyet teşkilatından Vali Baruş'a 175. kuruluş yılı ziyareti

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Malatya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

10.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:05
Emniyet teşkilatından Vali Baruş'a 175. kuruluş yılı ziyareti
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Malatya 'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Faruk Nalçacı ve Emniyet Müdürlüğü Personeli ile birlikte Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş'a bilgiler veren İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, polis teşkilatı olarak Türkiye Cumhuriyetinin her bir ferdi için azim ve gayretle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini belirtti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutlayan Vali Baruş, önce deprem sonra Covid-19 salgını sürecinde mesai mefhumu gözetmeksizin, 24 saat gece-gündüz demeden özveri ile çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Malatya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Emniyet teşkilatından Vali Baruş'a 175. kuruluş yılı ziyareti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:02: Oltu'da 10 Nisan Polis günü kutlandı - Haber 13:02: Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü - Haber 13:02: Öğrenciler sahte ihbarla çağırdıkları polisler için pasta kesti - Haber 13:02: SAÜ'den sağlık çalışanlarına destek - Haber 13:02: Türk Konseyi "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" video konferansı (2) - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler