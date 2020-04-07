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Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler unutulmadı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

07.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:07
Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler unutulmadı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılıp dua edildi.
Programda, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve Ahmet Şengün, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ile Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kadir Yılmaz eşlik etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az sayıda emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen anma programında katılımcıların önlem olarak maske taktıkları görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Aktaş, Polis, CEO, Güncel
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