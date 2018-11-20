Emniyet ve Jandarma Okulları Bilgilendiriyor

20 Kasım 2018 Salı 16:29



20 Kasım 2018 Salı 16:29

Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu ilk ve ortaokulunu ziyarete giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri okul idareci ve öğretmenlerini alınan güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi.Muğla'nın Menteşe İlçesinde 2018 - 2019 eğitim ve öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla birbirinden farklı güvenlik tedbirleri alındı.Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı İlhan Evcimen, Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu ilk ve ortaokuluna gelerek, okul müdürü Nevin Uğur 'u ziyaret etti. Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş ve dernek üyelerinin de refakat ettikleri ziyaret esnasında okul idarecileri ve öğretmenlerine Menteşe İlçesinde başta okullar olmak üzere alınan genel güvenlik tedbirleri hakkında çeşitli bilgiler verildi. Bilgilendirme sürecinin diğer okullarda devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA