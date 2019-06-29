

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan ' Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasında 931 aranan şüpheli ile 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1516 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü , Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımı ile go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o¨nlenmesi amacıyla ülke genelinde 'Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı' uygulaması yaptı. 14 bin 606 nokdtada, 50 bin 476 personel ve 238 dedekto¨r ko¨pegˆin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 847 ev, 369 istasyon-gar-terminal, 278 liman-marina-balıkc¸ı barınagˆı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

931 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde 6 kişi 'adam o¨ldu¨rme', 41 kişi 'yaralama', 2 kişi 'cinsel taciz', 2 kişi 'c¸ocugˆun cinsel istismarı', 38 kişi 'hırsızlık', 3 kişi yagˆma-gasp, 16 kişi 'dolandırıcılık', 34 kişi 'uyus¸turucu madde ticareti yapmak', 19 'kac¸akc¸ılık', 3 kişi ' PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile bagˆlantılı olmak', 2 kişi 'trafik gu¨venligˆini tehlikeye du¨s¸u¨rmek',14 kişi 'tehdit-hakaret', 8 kişi 'mala zarar verme', 710 digˆer suc¸lardan ve 6'sı c¸ocuk 33 kayıp olarak aranan olmak u¨zere toplam 931 aranan kişi yakalandı.

41 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde ise 41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve bin 516 du¨zensiz go¨c¸men yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet arac¸ ele gec¸irildi.

NARKOTİK SUÇLAR

Narkotik suçlara yönelik denetimlerde 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici-delici alet, 3 bin 640 gram esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metanfetamin, 11 gram skunk, 83 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza, 64 bin 714 adet ko¨k kenevir, 7 bin 450 paket kac¸ak sigara ve 68 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi. 858 kişiye adli-idari is¸lem yapıldı, 69 kişi go¨zaltına alındı.

EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 17 bin 451 umuma ac¸ık egˆlence mekanı-is¸ yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 egˆlence mekanı-is¸ yeri sahibine is¸lem yapıldı, 61 adet egˆlence mekanı-is¸ yeri kapatıldı. Denetimlerde, 132 bin 372 arac¸ kontrol edilirken, bin 922 aranan arac¸ tespit edildi, 2 bin 262 araca is¸lem yapıldı ve 474 arac¸ trafikten men edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetimlerden görüntüler



Haber: ANKARA,