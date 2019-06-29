Emniyet ve jandarmadan 'narkotik ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan ' Narkotik
Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasında 931 aranan şüpheli ile 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1516 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü
, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımı ile go"c¸men kac¸akc¸ılıg'ının o"nlenmesi amacıyla ülke genelinde 'Narkotik Suc¸lar ve Go"c¸men Kac¸akc¸ılıg'ı' uygulaması yaptı. 14 bin 606 nokdtada, 50 bin 476 personel ve 238 dedekto"r ko"peg'in katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 847 ev, 369 istasyon-gar-terminal, 278 liman-marina-balıkc¸ı barınag'ı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.
931 ARANAN KİŞİ YAKALANDI
Kontrollerde 6 kişi 'adam o"ldu"rme', 41 kişi 'yaralama', 2 kişi 'cinsel taciz', 2 kişi 'c¸ocug'un cinsel istismarı', 38 kişi 'hırsızlık', 3 kişi yag'ma-gasp, 16 kişi 'dolandırıcılık', 34 kişi 'uyus¸turucu madde ticareti yapmak', 19 'kac¸akc¸ılık', 3 kişi ' PKK
tero"r o"rgu"tu" ile bag'lantılı olmak', 2 kişi 'trafik gu"venlig'ini tehlikeye du"s¸u"rmek',14 kişi 'tehdit-hakaret', 8 kişi 'mala zarar verme', 710 dig'er suc¸lardan ve 6'sı c¸ocuk 33 kayıp olarak aranan olmak u"zere toplam 931 aranan kişi yakalandı.
41 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde ise 41 go"c¸men kac¸akc¸ılıg'ı organizato"ru" ve bin 516 du"zensiz go"c¸men yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet arac¸ ele gec¸irildi.
NARKOTİK SUÇLAR
Narkotik suçlara yönelik denetimlerde 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tu"feg'i, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici-delici alet, 3 bin 640 gram esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metanfetamin, 11 gram skunk, 83 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza, 64 bin 714 adet ko"k kenevir, 7 bin 450 paket kac¸ak sigara ve 68 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi. 858 kişiye adli-idari is¸lem yapıldı, 69 kişi go"zaltına alındı.
EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ
Uygulama kapsamında 17 bin 451 umuma ac¸ık eg'lence mekanı-is¸ yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 eg'lence mekanı-is¸ yeri sahibine is¸lem yapıldı, 61 adet eg'lence mekanı-is¸ yeri kapatıldı. Denetimlerde, 132 bin 372 arac¸ kontrol edilirken, bin 922 aranan arac¸ tespit edildi, 2 bin 262 araca is¸lem yapıldı ve 474 arac¸ trafikten men edildi.