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Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

04.08.2019 11:37 Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında, motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinin kask kullanımının artırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik sistemlerde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması denetimleri yapıldı.

2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi

Yapılan uygulamalar neticesinde, 292 bin 461 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 555 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 adet çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edilirken, 8 bin 21 motosiklet ve araca idari para cezası uygulandı. 431 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, 379 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Ayrıca denetlemelerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 21 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 38.08 gram esrar, 10 adet uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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