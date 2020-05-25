Emniyet ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ile birlikte, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile polis kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışanların bayramını kutladı.

Emniyet ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
25.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:36
AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ile birlikte, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile polis kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışanların bayramını kutladı.

Bayram ziyaretleriyle ilgili konuşan Başkan Ceyhun, "Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler ve Merkez İlçe Başkanımız Fatih Oruç ile birlikte Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ziyaret ederek bu süreçte en fazla yorulan pandeminin kahramanları fedakar sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramını kutladık. İlimizdeki kontrol noktalarını ziyaret edip bizlerin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimiz ile ve polis arkadaşlarımız ile bayramlaştık. Allah onlardan razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyda Çetin Erenler, Ceyhun, Fatih, Güncel, Haber

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