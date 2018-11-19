Emniyet Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Kayseri
'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 22 yaşındaki M.Ö. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ
Uyuşturucu Ticareti,Polis,Kayseri
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:23