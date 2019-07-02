02.07.2019 01:11
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Emniyete destek konserine büyük ilgi

Emniyete destek konserine büyük ilgi

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne alınacak olan araç için düzenlenen yardım konserinde amfi tiyatroda oturacak yer kalmadı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne alınacak olan araç için düzenlenen yardım konserinde amfi tiyatroda oturacak yer kalmadı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet binek araç alımı için yardım konseri düzenlendi. Konser için bastırılan 4 bin adet bilet, Datça halkı tarafından tamamı satın alınarak yardım kampanyasına katkıda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği yardım konserine konuk olarak katılan Grup İmera, birbirinden güzel Karadeniz ezgilerinden örnekler vererek amfi tiyatroyu dolduran vatandaşlara unutamayacakları bir konser verdi.

Yardım konserine Datça protokolü büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Gürsel Uçar , Garnizon Komutanı Erdim Zeren, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin , İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan ile daire amirleri ve çok sayıda davetli konsere katıldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Datça , Güncel

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