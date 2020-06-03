Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini tespit etti

Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini belirledi.

03.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:12
Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini belirledi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlaller ile şehir içi kara yollarında kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeme ihlallerinin önlenmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde helikopter ve drone ile havadan trafik denetimlerinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda 5 aylık süreçte yapılan denetimlerde, helikopterle 522 saat uçuş yapılarak 3 bin 170, drone türü hava taşıtlarıyla 3 bin 946 saat uçuş yapılarak 22 bin 651 trafik kural ihlalinin tespit edildiği bildirildi.
Kural ihlallerine karşılık gerekli yaptırımların uygulandığı vurgulanan açıklamada, Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallarına uymaları hatırlatıldı.
Açıklamada, havadan trafik denetimlerinin sürekli olacağı kaydedildi. Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini tespit etti

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Survivor’a veda eden Aycan’ın Türkiye’ye dönünce Ali Koç’la görüşerek F.Bahçe’de görev alacağı iddia edildi Haber
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Haberler››Güncel››Emniyetin havadaki gözleri 5 ayda 25 bin 821 trafik kural ihlalini tespit etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:09: Akar: "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin... - Haber 14:08: Hakkari Valisi Akbıyık: Yüksekova büyüyen bir ilçe olacak - Haber 14:08: Burhaniye'de yazlık sitelerde hazırlıklar tamamlandı - Haber 14:07: 0-18 yaş grubu için sokağa çıkma izni başladı - Haber 14:07: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü - Haber 12:55: Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası - Haber 12:44: Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı - Haber 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler