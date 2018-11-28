Emniyetin Mahrem İmamı Yapılanmasında Sanıklara Ceza Yağdı

Kastamonu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve emniyetin mahrem imamı yapılanması olduğu ileri sürülen 10 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve emniyetin mahrem imamı yapılanması olduğu ileri sürülen 10 sanık hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki "silahlı terör örgütü üyesi olmak, kurmak ve yönetmek" iddiasıyla dava açıldı.
Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet A, Sedat K, Emrah
Ö, Eniz G, İsa A, Hüseyin K, Dilaver K, Emrah K, İsa E ve tutuksuz sanık Muhittin U. ile sanık avukatları katıldı. Duruşmaya Sincan
T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılan Mehmet A. ile Dilaver K., İsa A., Isparta
E Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan İsa E. ve Enis G. de örgütün haberleşme aracı olan ByLock'u kullanmadığını ileri sürerek beraatlerini istedi.
Diğer sanıklarda savunmasında örgütle ilişiklerinin bulunmadığını ileri sürerek beraatlarını talep etti.
Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasının ardından mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra kararını açıkladı.
Buna göre mahkeme heyeti, silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Mehmet A'yı 12 yıl, Sedat K'yi 9 yıl, Dilaver D'yi 10 yıl 6 ay, Emrah Ö'yü 9 yıl, Hüseyin K'yi 9 yıl ve Emrah K'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Enis G'yi 7 yıl 6 ay, İsa A'yi 7 yıl 6 ay ve İsa E'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Muhittin U'yu ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyada Ersin S. ile Haşim Ü. de firari olarak aranıyor. - KASTAMONU
Kastamonu
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:22