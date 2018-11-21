Emniyetin Mahrem İmamına 9 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan emniyet mahrem imamı olduğu iddia edilen sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı ve emniyet mahrem imamı olduğu iddia edilen Ali K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle dava açıldı.
Tutuklu yargılanan sanık Ali K, duruşmadaki savunmasında önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, Kastamonu'nun sözde "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiası nedeniyle sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU
Kastamonu
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:47