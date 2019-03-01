Emniyetin Perde Arkasındaki Gizli Gücü: Haber Merkezi

Kaynak: AA

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışan meslektaşlarının koordinasyonunu sağlayan Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, adeta teşkilatın beyni gibi gece gündüz görev yapıyor.Haber merkezi olarak da bilinen Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli telsiz başındaki polisler, ilgili ekiplerin olaylara en kısa sürece müdahalesini sağlamak amacıyla her daim göreve hazır bekliyor.Haftanın 7 günü 24 saat iş başında olan ve aynı anda birçok ihbarı değerlendirip sistem üzerinden gerekli birimlere ileten haber merkezi, teknolojik imkanları da etkin şekilde kullanarak ekiplerin olaylara en kısa sürede müdahale etmesi için adeta zamanla yarışıyor.Telefon, elektronik posta ve SMS yoluyla gelen ihbarları değerlendiren polisler, bunları anında sistem kayıtlarına girip adeta mesleklerinin kendileriyle bütünleştirdiği telsizlerle de ekipleri bilgilendirerek olay yerine ulaşmalarını sağlıyor.Sadece ihbarlarla ilgilenmeyen ekipler, kent geneline kurulmuş çok sayıda kamera sayesinde elde edilen görüntülerle de suç ve suçluyla mücadelede meslektaşlarını yönlendirip olaylara müdahalede önemli rol oynuyor.Emniyetin adeta beyni gibi çalışan Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların huzuru için görev yapmanın gururunu yaşıyor.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Muharebe Elektronik Şube Müdürü Bekir Büyükharmancı, AA muhabirine, şube olarak yaptıkları işin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlar anlık olarak buradaki görevli operatörlerimiz tarafından değerlendirilmekte ve hangi kurumu hangi birimi ilgilendiriyorsa oraya yönlendirmesi yapılmaktadır. Örnek verecek olursak herhangi bir trafik kazasında gelen ihbar hem asayiş birimimize hem de trafik birimimize anında aktarılmakta ve ekiplerimizin olay yerine en kısa sürede sevki sağlanmaktadır." dedi.Vatandaşlardan gelen ihbarların doğruluğunun oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Büyükharmancı, bu kapsamda suç oranında da büyük ölçüde azalma sağlandığını dile getirdi."Olaylara anında müdahale gerçekleştirilmektedir"Büyükharmancı, ihbarların çoğunlukla 155 polis imdat hattına telefonla yapılan çağrılardan oluştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Diğer bir ihbar yönetimi de Kayseri115@egm.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla yapılan ihbarlardır. Başka bir çağrı yöntemimiz ise 155 ihbar hattına yapılan sms ihbarıdır. Bunda da özellikle çok zor durumda kalan ve telefon açma imkanı olmayan vatandaşlarımız sms yoluyla 155 operatörlerimizi bilgilendirmektedir. Böylece olaylara anında müdahale gerçekleştirilmektedir. Bizim kış aylarında günde yaklaşık bin 500 ile 2 bin 500 ihbar sayımız var. Yaz aylarında artan nüfusla bu çağrı sayısı 3 bin ile 3 bin 500'e yükselmektedir."Vatandaşların verdiği bilgilerin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Büyükharmancı, ihbarcının adresi ve olayı net olarak kendilerine aktardığında olay yerine en kısa sürede ulaşma ve müdahale etme imkanının artığını söyledi.560 kamera ile kent güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlanıyorİşlerinin sadece ihbarları değerlendirmek olmadığını belirten Büyükharmancı, şöyle devam etti:"Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğü olarak yaptığımız en önemli faaliyetlerden biri de kent güvenlik yönetim sistemi dediğimiz ilimizin kameralarla takip edilmesi. Kent güvelik sistemi suç ve suçlularla mücadelede, asayiş olaylarının azaltılmasında, olaylara en seri şekilde müdahalede, delillerin tespit edilmesinde bizlere büyük bir katkı sağlamaktadır. İlimizde 123 noktada 198 sabit kamera, 128 hareketli kamera ile operatörler tarafından izlenmektedir. Öte yandan ilçelerimizde de kurulu olan 234 kamerayla da takip yapılmaktadır. Ayrıca 8 alışveriş merkezinde plaka tanıma sistemi ile giriş ve çıkış yapan tüm araçlar anında kontrol edilmektedir. Tabi bunlar da bizim sistemimize düşmektedir. Yine ilçelerimizde de bu sistem kurulmuş durumdadır. Bunların yanında il ve ilçe giriş çıkışları kameralarla izlenmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede etkin çaba ve gayret devam ettirilmektedir."