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Emniyetin projesinde 6 bin öğrenci "hayata renk verdi"

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Hayata Renk Verelim" projesi sona erdi.

07.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:56
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Hayata Renk Verelim" projesi sona erdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında martta başlatılan proje için Polis Evi'nde kapanış töreni düzenlendi.
Proje kapsamında öğrencilere, gezi, kırtasiye yardımı, bilgilendirme, sportif faaliyetlerle özel bireylere yönelik faaliyetler düzenlendi ve fotoğrafçılık eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, yaptığı konuşmada, projeye destek veren herkese teşekkür etti.
Projenin milli eğitim ile gençlik ve spor il müdürlüklerince de desteklendiğini hatırlatan Özdemir, "Proje kapsamında il merkezimiz, ilçelerimiz ve köy okullarımız dahil olmak üzere eğitim gören yaklaşık 6 bin öğrenciye ulaşılmış, 250 öğrenciye sportif faaliyetlerde bulunma imkanı sağlanmıştır." dedi.
Projeyle ilgili bilgi veren polis memuru Ali Durmuş de proje kapsamında ilk olarak öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlediklerini anlattı.
Okulları ziyaret ettiklerini ifade eden Durmuş, "Polislik mesleğinin sevdirilmesi, emniyet kemerinin önemi gibi temel güvenlik kuralları anlatıldı. 1500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. İl merkezimizde dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para, telefonla dolandırıcılık gibi konularda seminerler ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı." diye konuştu.
Konuşmaların ardından proje kapsamında öğrenciler tarafından çekilen bir fotoğraf Vali Yaşar Karadeniz'e hediye edildi.
Karadeniz, fotoğrafı çok beğendiğini ifade ederek, "Bu fotoğrafın yeri bence ilimizdeki önemli bir mekan olmalı diye düşünüyorum. Bu nedenle fotoğrafı Vedat Tek Kültür Merkezine bağışlamak üzere kabul ediyorum." dedi.
Programın devamında projeye katkı sağlayanlara plaket verildi.
Emniyetin projesinde 6 bin öğrenci

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA


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