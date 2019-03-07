Emniyette "Güven Masası" Uygulaması

Kaynak: AA

Türkiye genelinde 81 il ve 700 polis merkezi amirliğinde "Güven Masası" uygulaması başlatıldı.Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Çankaya ilçesindeki 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen törende, uygulamaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.Güven Masası ile vatandaşların ilk kapısı olan polis merkezi amirliklerindeki hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkartılmasının amaçlandığını belirten Gülveren, konusunda eğitim almış güler yüzlü görevliler tarafından vatandaşlara en seri şekilde hizmet verilmesinin amaçlandığını söyledi.Gülveren, projenin işleyişine ilişkin şunları kaydetti:"Vatandaşlarımız ilk etapta polis merkezlerimizdeki görevlilerimiz tarafından karşılanacak. Kendilerinden seri bir şekilde geliş amaçları, sorunları, sıkıntıları konusunda bilgi alındıktan sonra polis merkezi amirliklerinde çözülmesi gereken konularla ilgili birimlere hemen yönlendirilmesi yapılarak, oradaki arkadaşlarımız tarafından çözüm üretilecek.Polis merkezi amirliği tarafından çözümü mümkün olmayan ancak başka yerleri ilgilendiren konulardaki taleplerle ilgili olarak da vatandaş bilgilendirilecek, çözümün hangi birimde olduğu, o birimin yeri ve iletişim bilgileriyle ilgili diğer bilgileri de kendisine vererek, vatandaşın hizmeti almış ve sorunu çözülmüş bir şekilde ya da çözümü nerede yapabileceği konusunda bilgilendirilmesini sağlayacaklar. Çözüm odaklı olarak kurulmuş bu birimlerimizde vatandaş odaklı, devletin en güzel örneklerinden biri sunulmak amacıyla güven masaları oluşturuldu."24 saat esasına göre hizmetGüven masalarının 24 saat esasına göre hizmet vereceğine işaret eden Gülveren, projeyle polis merkezi amirliklerinin herkesin her zaman gelebileceği ve vatandaşlarla iyi diyaloglar kurabilen birimler haline getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.Gülveren, bir gazetecinin "Uygulamaya niçin gerek duydunuz, ne eksikti?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:"Ne eksiktiden ziyade biz daha ne verebiliriz boyutundayız. Biz geçmişi sorgulamaktan ziyade vatandaşımıza her gün verilen güvenlik hizmetlerinin kalitesini, etkinliğini ve hızını nasıl artırabiliriz derdindeyiz. Dolayısıyla bu hizmeti yapmadan evvel İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, araştırma şirketlerinin de yer aldığı birtakım araştırmalarda bulunduk. Dolayısıyla böyle bir masanın, polis merkezine gelen özellikle sıkıntılı vatandaşlarımızın ilk etaptaki o şüpheli ya da ürkek halini ortadan kaldırarak, zaten sıkıntılı gelen vatandaşların güler yüzlü, konusunda uzman, çözüm odaklı personel tarafından karşılanmasını amaçladık."Gülveren, polis merkezi amirlikleri davranış ilkelerini de oluşturduklarını belirterek, Türkiye genelinde verilen hizmetlerin en üst seviyede ve aynı standartlarda olmasını amaçladıklarını anlattı.Uygulamanın başlamasının ardından polis merkezine gelen vatandaşlar, Güven Masası'ndaki personel tarafından karşılanarak başvuru nedenlerine göre ilgili birimlere yönlendirildi.Törene Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kılıçoğlu da katıldı.