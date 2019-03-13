Emniyette Koordinasyon Toplantısı

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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, toplantıda 2019 yılının başından itibaren FETÖ, PKK, DEAŞ ve özellikle de uyuşturucu ile mücadele de oldukça başarılı operasyonel çalışmalar yürütüldüğünün ve bu sayede önemli başarılara imza atıldığının altını çizdi.Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonların ses getirdiğine dikkati çeken Uzunkaya, "Bu mücadele ile ilgili vatandaşlarımızdan dua ve tebrik mesajları alıyoruz. Polisimiz uyuşturucu ile mücadelesini her alanda sürdürmektedir. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu sorunla mücadelemiz artan bir kararlılıkla devam etmektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.Uzunkaya, 21 Mart Nevruz Bayramı ve 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesi, esnası ve sonrasında alınacak güvenlik önlemlerinin üzerinde önemle durulduğuna değinerek, bu süreçte vatandaşların güvenliği ve terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerin tüm birimlerin önceliği olması gerektiğini belirtti.Trafik güvenliği amacıyla alınan tedbirlerin önemine işaret eden Uzunkaya, şunları kaydetti:"2017 yılına göre 2018 yılında trafik kazalarında ölen kişi sayısı 744 azalmıştır. Bu süreci olumlu etkileyen bir tablo olarak görünüyor. Sahada yürütülen trafik güvenliği ile ilgili etkinliklerin hem personel hem de araç gereçle daha da desteklenmiş olması ve bu faaliyetlerin devam ettirilmesi ölümlü kazalarda azalma sağlamış, sağlamaya da devam edecektir. Vatandaşımızın da vereceği destekle Türkiye kazaların azaldığı daha duyarlı bir ülke haline gelecek. Böylelikle 2019 yılında ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı önceki yıllara göre düşecektir. Biz bu kapsamda aldığımız önlemlere hız kesmeden gayretle devam edeceğiz."Toplantıda, personel sorunlarına ve illerde gerçekleştirilen huzur toplantılarını da gündeme getiren Uzunkaya, her alanda özveriyle görev yapan personele il emniyet müdürleri şahsında teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.Emniyet Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da katıldığı toplantıya, teftiş kurulu bölge başkanları, özel güvenlik denetleme başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri video konferans yöntemiyle dahil oldu.