Emniyetteki Kadın Personel ile Trafikteki Kadınların Günü Kutlandı

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Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyetteki kadın personeller ile trafikte bulunan kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polislere çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Kadınların, hayatın hangi evresinde olursa olsun, sevgilerini, şevkatlerini karşılıksız vermeleri, en zor şartlarda bile sabırlı olmaları ve fedakarlıkları ile en ağır rolleri üstlendiğini belirten Ulucan, kendilerine fırsat ve imkan verildiğinde her işi hakkıyla yaptıklarını her alanda ispatladıklarını, emniyet teşkilatında en zor mesleklerden birisi olan, güvenlik hizmetlerinin başında gelen polislik mesleğini de gece gündüz başarıyla yaptıklarını ifade ederek kadın personele başarılarının devamını diledi.Personel kutlama merasiminin ardından, Ulucan himayesinde kent giriş ve çıkış noktalarında bulunan uygulama bölgelerinde görevli polisler, trafikte bulunan sürücü, yolcu ve yaya kadınların "Dünya Kadınlar Günü" çiçek vererek kutladı. - ANTALYA