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Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 909 kişi gözaltına alındı.

23.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:04 Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 909 kişi gözaltına alındı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 60 ilde yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 195 kilogram skunk, 18 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai ve 175 bin 991 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ile 37 bin 87 liraya el konuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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