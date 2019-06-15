15.06.2019 22:49
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Emniyetten "Babalar Günü" videosu

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Babalar Günü dolayısıyla video paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Babalar Günü dolayısıyla video paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Facebook ve Twitter hesabından "Kelimeler bir mektubun satırlarında ancak bu kadar anlam bulabilirdi. Onlar hepimizin kahramanı. Kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." başlığıyla video yayınlandı.
Şehit olan emniyet mensuplarına yazılan bir mektubun seslendirildiği, görev başında şehit olan babaların görüntülerinin yer aldığı klip, "Tüm şehitlerimiz nezdinde, bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız." mesajıyla sona eriyor.Emniyetten Babalar Günü videosu
Kaynak: AA
Twitter, Facebook, Babalar Günü, Güncel

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