Emniyetten Başkan Çalışkan'a Teşekkür Ziyareti

Emniyet Genel Müdürlüğü ve TRT işbirliğiyle ülke genelinde yayın yapan Polis Radyosu, 30 Ekim tarihine Karaman Belediyesi'nin desteğiyle 107.2 frekansından ilimizde de yayın hayatına başlamıştı. İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, bugün (12 Kasım 2018 Pazartesi) Karaman Belediyesi'ni ziyaret ederek Polis Radyosu'nun Karaman halkıyla buluşmasına vesile olduğu için Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Bayraktar, tüm Karaman halkını 107.2 frekansından yayın yapan Polis Radyosu'nu dinlemeye davet ederken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çalışkan yaptığı konuşmada; Polis Radyosu'nun ilimizin sosyo-kültürel hayatına destek olma ve kamu spotu gibi yayınlarla ilimizin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirterek, Karaman Belediyesi'nin toplum yararına ilgili konularda her zaman destek olacağını söyledi.

Ziyaret esnasında Fikret Bayraktar, Emniyet Müdürlüğü anısına Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a nostaljik radyo hediye etti. Bu arada Polis Radyosu'nun canlı istek saati programında spikerin: "Karasal yayın noktalarımıza bir yenisi daha eklendi. Türkiye Polis Radyosu olarak artık Karaman ilimizde 107.2 frekansında da sizlerle birlikte olacağız. Anadolumuzun güzel kentlerinden Karaman'da polis radyosu yayınlarının siz sevgili dinleyenlerimize ulaşmasını sağlayan başta Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar olmak üzere özellikle Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a, tüm belediye yöneticilerine ve çalışanlarına, emeği geçen tüm personele şükranlarımızı sunuyor, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki şarkımız Karaman'da şu an bizleri 107.2 frekansından dinleyen tüm dinleyicilerimize armağanımızdır" şeklindeki anonsu güzel bir anı olarak hafızalarda kaldı.