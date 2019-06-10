Emniyetten "bisiklet yolu" uyarısı

Samsun Emniyet Müdürlüğü
, Atakum
ilçesi Adnan Menderes
Bulvarındaki bisiklet yolunda kas gücü ile hareket eden araçlar dışındaki tüm araçların kullanılmasının yasak olduğunu bildirdi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kazalar nedeniyle yaşanmakta olan sosyoekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amacına yönelik trafik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Meydana gelen kazalar üzerinde yapılan incelemede, bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisikletlerin 50 kilometre kadar hız yapabildikleri ve ağırlıkları ile demir aksamlarının güçlü olması sebebiyle meydana gelen kazalarda ağır sonuçlar yaşandığı aktarılan açıkalamada, "09/11/2018 tarih ve 2018/7 sayılı UKOME kararınca Atakum Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bisiklet yolunda sadece insan kas gücüyle çalışan motorsuz bisikletler kullanılabilmekte olup, kas gücü ile hareket eden araçlar dışındaki tüm araçların (elektrikli bisiklet, motosiklet vb.) bisiklet yolunu kullanmaları yasaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son zamanlarda uzunluğu 11 kilometre olan Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda kas gücü ile hareket eden bisikletlerin dışındaki elektrikli bisiklet, motosiklet vb. araçların bisiklet yolunda kullanıldığı, yine Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bisikletlilerin, elektrikli bisiklet ve motosikletlerin vatandaşlarımızın yürüyüş için kullandığı yaya yoluna girdiği yönünde vatandaşlarımızdan yoğun ihbar ve şikayetler alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak tarafımızca özel, planlı ve yoğun denetimler yapılacak olup, vatandaşlarımızın olası trafik kazalarına meydan vermemek ve cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur."
Kaynak: AA
Samsun Emniyet Müdürlüğü
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