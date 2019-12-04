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Emniyetten, "çakar lambalı araç kullanan futbolcu" açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bir futbolcunun aracında çakar lamba kullandığına dair haberler üzerine yapılan açıklamada, bu futbolcunun böyle bir hakka sahip olmadığı ve aracın tepe bo¨lgesinde bulunan ışıklı uyarı sistemiyle ilgili hukuki ve idari is¸lemlerin bas¸latıldığı bildirildi.

04.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:08Emniyetten,
Emniyet Genel Müdürlüğünden, bir futbolcunun aracında çakar lamba kullandığına dair üzerine yapılan açıklamada, bu futbolcunun böyle bir hakka sahip olmadığı ve aracın tepe bo¨lgesinde bulunan ışıklı uyarı sistemiyle ilgili hukuki ve idari is¸lemlerin bas¸latıldığı bildirildi.
Açıklamada, trafik gu¨venligˆini tehlikeye atan ve vatandas¸ların nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan, kamuoyunda "c¸akar" olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ıs¸ıklı sistemin kullanımının engellenmesi amacıyla gec¸is¸ u¨stu¨nlu¨gˆu¨ne sahip arac¸lar ile bunların kullanabilecekleri sesli ve ıs¸ıklı sistemlerin ne olacagˆına ilis¸kin usul ve esasların, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca 1 Kasım'da yu¨ru¨rlu¨gˆe konulduğu anımsatıldı.
Usul ve esaslar dogˆrultusunda, uygulama o¨ncesinde yaklas¸ık 12 bin arac¸ta bulunan ıs¸ıklı uyarı is¸aretlerinin, 2 bin 600 seviyesine indirildiği aktarıldı.
Yogˆun trafik denetimleri sonucunda, sesli ve ıs¸ıklı uyarı is¸aretlerinin yetkisiz ve usulsu¨z kullanımıyla ilgili olarak, 1 Kasım 2019'dan bugu¨ne kadar 54 ilde 928 arac¸ sahibine ve su¨ru¨cu¨su¨ne cezai is¸lem uygulanarak, arac¸ların uygun hale getirilmesinin sagˆlandığı bilgisi verildi.
"Hukuki ve idari is¸lemler bas¸latıldı"
Basında yer alan, bir futbolcunun aracında c¸akar lamba kullandıgˆına dair haberlerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"So¨z konusu kişinin, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca yayımlanan ıs¸ıklı uyarı is¸aretlerine ait usul ve esaslar c¸erc¸evesinde, herhangi bir c¸akar kullanım hakkı so¨z konusu olmadıgˆı, ayrıca aracın tepe bo¨lgesinde kullanıldıgˆı degˆerlendirilen ıs¸ıklı uyarı sisteminin bas¸ka bir kis¸inin koruma kararından kaynaklı olarak bu arac¸ta bulunduruldugˆu tespit edilmis¸tir. Bu tespit dogˆrultusunda hem kullanma hakkı olup ilgili kis¸inin u¨zerine bu kaydı verene hem de kullanan kişiye gerekli hukuki ve idari is¸lemler bas¸latılmıs¸tır.
Uygulamanın bas¸ladıgˆı gu¨nden itibaren duyarlılıkları ile bizlere destek veren bas¸ta vatandas¸larımız olmak u¨zere, basın yayın organlarımıza ayrıca tes¸ekku¨r ediyoruz. Basın yayın organlarımızda yer alan bu konudaki haberler, titizlikle irdelenmekte ve gerekli c¸alıs¸malar yapılmaktadır. Kolluk birimlerimizce trafikte yetkisiz c¸akar kullanımına asla izin verilmemekte olup, yayımlanan usul ve esaslar dıs¸ında hic¸ kimseye mu¨samaha go¨sterilmemektedir. Uygulamalarımıza, kararlılıkla ve titizlikle devam edilecek, aykırı davrananlara gerekli yasal is¸lemler yapılacaktır."

Güncel

Kaynak: AA

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