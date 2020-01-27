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Emniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya dağıtıldığını açıkladı.

27.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:13Emniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 'da meydana gelen depremin ardından depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya dağıtıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımıza, güvenlik- arama kurtarma hizmetlerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ın bizzat takibiyle Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfımızca hazırlanan günlük 50 bin paket kumanya dağıtılmaktadır. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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