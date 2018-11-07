Emniyetten Drone'a Ateş Eden Tarih Talancılarına İlişkin Açıklama

DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şöyle:
Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İstanbul'un göbeğinde tarih talancılarının silahlı saldırısı' haberlerine ilişkin olarak; İstanbul'da tarihi yapıya zarar veren kişiler kendilerini görüntüleyen DHA
'nın drone'nuna havalı tabanca ile ateş etmiş olayla ilgili A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. - İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:25